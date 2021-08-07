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Haberler Galeri Bufalonun hatası pahalıya mal oldu!

Bufalonun hatası pahalıya mal oldu!

Bebek file saldıran ve onu yerden yere vuran bufalonun sonu kötü bitti. İşte her anı dehşet dolu o anlar...

Giriş Tarihi: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 09:55
Bufalonun hatası pahalıya mal oldu!
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Bufalonun hatası pahalıya mal oldu!
Bufalonun hatası pahalıya mal oldu!
Bufalonun hatası pahalıya mal oldu!
Bufalonun hatası pahalıya mal oldu!
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