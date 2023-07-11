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Haberler Galeri Bugün 11 Temmuz Salı hava nasıl olacak? Meteoroloji il il açıkladı

Bugün 11 Temmuz Salı hava nasıl olacak? Meteoroloji il il açıkladı

Bugün 11 Temmuz Salı İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne kadar artacak? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 11 Temmuz Salı hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 08:55 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 09:01

Bugün 11 Temmuz Salı hava nasıl olacak? Meteoroloji il il açıkladı

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile İstanbul çevreleri, Sakarya ve Kocaeli'nin iç kesimleri, Sinop, Tokat, Muş, Bitlis'in kuzeyi ile Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzum'un güney, Bingöl'ün kuzey kesimleri ile Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, akşam saatlerinden itibaren Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Erzum'un güney, Bingöl'ün kuzey kesimleri ile Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzlukklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

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Bugün 11 Temmuz Salı hava nasıl olacak? Meteoroloji il il açıkladı

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde İstanbul çevreleri ile Kocaeli ve Sakarya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün 11 Temmuz Salı hava nasıl olacak? Meteoroloji il il açıkladı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

Bugün 11 Temmuz Salı hava nasıl olacak? Meteoroloji il il açıkladı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

Bugün 11 Temmuz Salı hava nasıl olacak? Meteoroloji il il açıkladı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

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