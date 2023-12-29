Bugün burcunuz size neler söylüyor? İşte 29 Aralık 2023 Cuma burç yorumları...

Yılın son cuma gününde yani 29 Aralık'ta burcunuz sizlere ne mesaj veriyor, neler söylüyor? Aşk, aile, kariyer, eğitim, sağlık, para gibi konularda nelerle karşılaşacaksınız? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları nelere dikkat etmeli? Aşk ve para kapılarınız açık mı? 2023'ün son günlerinde neler olacak? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 29 Aralık Cuma 2023 günlük burç yorumunuz sizlerle...