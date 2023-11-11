Bugün dışarı çıkacaklar dikkat! Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu...

Bugün (11 Kasım Cumartesi) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar azalacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Muğla'nın kıyı kesimleri, Zonguldak ve Düzce çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Balıkesir, Manisa ile batı kesimleri başta olmak üzere Aydın'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. İşte 11 Kasım Cumartesi hava durumu...
Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 08:58 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 09:00