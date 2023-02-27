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Haberler Galeri Bugün Ege Bölgesi'nde hava nasıl olacak? 27 Şubat Pazartesi il il hava durumu

Bugün Ege Bölgesi'nde hava nasıl olacak? 27 Şubat Pazartesi il il hava durumu

İzmir'de bugün 27 Şubat Pazartesi 2023 hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne zaman yükselecek? Ege'de kar yağışı bekleniyor mu? sorularının yanıtı araştırıyor. Meteoroloji son tahmininde, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege (İzmir, Aydın ve Muğla illerinin batı kesimleri) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat)şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleriyle uyarıda bulundu. İşte 27 Şubat Pazartesi 2023 tüm ülkenin hava durumu...

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 09:07 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 09:11
Bugün Ege Bölgesi’nde hava nasıl olacak? 27 Şubat Pazartesi il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir, Kütahya, İzmir ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının artmaya devam edeceği, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, güneydoğu kesimler ile öğle saatlerine kadar Akdeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km /saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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Bugün Ege Bölgesi’nde hava nasıl olacak? 27 Şubat Pazartesi il il hava durumu

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın; Marmara'nın batısı, (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı) Kıyı Ege (İzmir, Aydın ve Muğla illerinin batı kesimleri) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat)şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bugün Ege Bölgesi’nde hava nasıl olacak? 27 Şubat Pazartesi il il hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Balıkesir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; batı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına(50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

Bugün Ege Bölgesi’nde hava nasıl olacak? 27 Şubat Pazartesi il il hava durumu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İzmir ve Kütahya çevrelerinin yer yer hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına(50-80 km/saat, yer yer 90 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

Bugün Ege Bölgesi’nde hava nasıl olacak? 27 Şubat Pazartesi il il hava durumu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 26°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 23°C

Az bulutlu

K.MARAŞ °C, 22°C

Az bulutlu

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