Bugün Ege Bölgesi’nde hava nasıl olacak? 27 Şubat Pazartesi il il hava durumu

İzmir'de bugün 27 Şubat Pazartesi 2023 hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne zaman yükselecek? Ege'de kar yağışı bekleniyor mu? sorularının yanıtı araştırıyor. Meteoroloji son tahmininde, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege (İzmir, Aydın ve Muğla illerinin batı kesimleri) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat)şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleriyle uyarıda bulundu. İşte 27 Şubat Pazartesi 2023 tüm ülkenin hava durumu...