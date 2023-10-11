Bugün Ege Bölgesi’nde hava nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde (1800 metre) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Sinop çevreleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının bugün kıyı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin 2-4 derece altında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, kuzeydoğu; Doğu Anadolu'nun doğusunda batı, güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.