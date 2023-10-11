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Haberler Galeri Bugün Ege Bölgesi'nde hava nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge açıkladı

Bugün Ege Bölgesi'nde hava nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge açıkladı

Bugün (11 Ekim Çarşamba) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar azalacak? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 11 Ekim Çarşamba hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 08:59

Bugün Ege Bölgesi’nde hava nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde (1800 metre) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Sinop çevreleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının bugün kıyı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin 2-4 derece altında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, kuzeydoğu; Doğu Anadolu'nun doğusunda batı, güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Bugün Ege Bölgesi’nde hava nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge açıkladı

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bugün Ege Bölgesi’nde hava nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge açıkladı

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Bugün Ege Bölgesi’nde hava nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge açıkladı

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 27°C

Az bulutlu

Bugün Ege Bölgesi’nde hava nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge açıkladı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MERSİN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

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