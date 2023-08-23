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Haberler Galeri Bugün Ege'de hava sıcaklığı 40 dereceyi geçecek! Meteoroloji'den 23 Ağustos Çarşamba hava durumu raporu

Bugün Ege'de hava sıcaklığı 40 dereceyi geçecek! Meteoroloji'den 23 Ağustos Çarşamba hava durumu raporu

Bugün (23 Ağustos Çarşamba) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 23 Ağustos Çarşamba hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 08:50 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 08:59

Bugün Ege’de hava sıcaklığı 40 dereceyi geçecek! Meteoroloji’den 23 Ağustos Çarşamba hava durumu raporu

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün 23 Ağustos Çarşamba hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Bugün Ege’de hava sıcaklığı 40 dereceyi geçecek! Meteoroloji’den 23 Ağustos Çarşamba hava durumu raporu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün Ege’de hava sıcaklığı 40 dereceyi geçecek! Meteoroloji’den 23 Ağustos Çarşamba hava durumu raporu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

Bugün Ege’de hava sıcaklığı 40 dereceyi geçecek! Meteoroloji’den 23 Ağustos Çarşamba hava durumu raporu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in akşam saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu

HATAY °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 34°C

Az bulutlu

Bugün Ege’de hava sıcaklığı 40 dereceyi geçecek! Meteoroloji’den 23 Ağustos Çarşamba hava durumu raporu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

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