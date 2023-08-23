Bugün Ege’de hava sıcaklığı 40 dereceyi geçecek! Meteoroloji’den 23 Ağustos Çarşamba hava durumu raporu

Bugün (23 Ağustos Çarşamba) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 23 Ağustos Çarşamba hava durumu...
Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 08:50 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 08:59