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Haberler Galeri Bugün Ege'de hava nasıl olacak? İzmir'de sıcaklıklar kaç derece oldu? Bugün İzmir'de toz taşınımı bekleniyor mu? 24 Mayıs Cumartesi hava durumu

Bugün Ege'de hava nasıl olacak? İzmir'de sıcaklıklar kaç derece oldu? Bugün İzmir'de toz taşınımı bekleniyor mu? 24 Mayıs Cumartesi hava durumu

Bugün Ege'yi nasıl bir hava bekliyor? Bugün İzmir'de termometreler kaç dereceyi gösteriyor? Ege'de kuvvetli rüzgar olacak mı? sorularının yanıtları bugün (24 Mayıs Cumartesi) günü haftasonu planı yapanlar tarafından araştırılıyor. İşte 24 Mayıs Cumartesi yurt genelinde güncel hava durumu raporu...

HABER MERKEZİ

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Bugün Ege’de hava nasıl olacak? İzmir’de sıcaklıklar kaç derece oldu? Bugün İzmir’de toz taşınımı bekleniyor mu? 24 Mayıs Cumartesi hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Konya, Kastamonu ve Hakkari çevreleri ile Isparta'nın güney ve doğu, Karaman'ın batı ve Van'ın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Yurdun batı kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Bugün Ege’de hava nasıl olacak? İzmir’de sıcaklıklar kaç derece oldu? Bugün İzmir’de toz taşınımı bekleniyor mu? 24 Mayıs Cumartesi hava durumu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün Ege’de hava nasıl olacak? İzmir’de sıcaklıklar kaç derece oldu? Bugün İzmir’de toz taşınımı bekleniyor mu? 24 Mayıs Cumartesi hava durumu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra bölgede toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün Ege’de hava nasıl olacak? İzmir’de sıcaklıklar kaç derece oldu? Bugün İzmir’de toz taşınımı bekleniyor mu? 24 Mayıs Cumartesi hava durumu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Isparta'nın güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batı kesimlerinde öğle saatlerinden sonra toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün Ege’de hava nasıl olacak? İzmir’de sıcaklıklar kaç derece oldu? Bugün İzmir’de toz taşınımı bekleniyor mu? 24 Mayıs Cumartesi hava durumu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneybatı kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Konya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün Ege’de hava nasıl olacak? İzmir’de sıcaklıklar kaç derece oldu? Bugün İzmir’de toz taşınımı bekleniyor mu? 24 Mayıs Cumartesi hava durumu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün Ege’de hava nasıl olacak? İzmir’de sıcaklıklar kaç derece oldu? Bugün İzmir’de toz taşınımı bekleniyor mu? 24 Mayıs Cumartesi hava durumu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün Ege’de hava nasıl olacak? İzmir’de sıcaklıklar kaç derece oldu? Bugün İzmir’de toz taşınımı bekleniyor mu? 24 Mayıs Cumartesi hava durumu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 21°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün Ege’de hava nasıl olacak? İzmir’de sıcaklıklar kaç derece oldu? Bugün İzmir’de toz taşınımı bekleniyor mu? 24 Mayıs Cumartesi hava durumu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık