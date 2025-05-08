Bugün Ege’de hava nasıl olacak? İzmir’de toz taşınımı hakim olacak mı? 8 Nisan Perşembe hava durumu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bölge genelinin zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
ARTVİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu