Bugün Ege’de hava nasıl olacak? İzmir’de toz taşınımı hakim olacak mı? 8 Nisan Perşembe hava durumu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bölge genelinin zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu

ARTVİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu