Bugün Ege’de hava nasıl olacak? Meteoroloji’den 1 Kasım Çarşamba hava durumu tarihi

Bugün (1 Kasım Çarşamba) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar azalacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde İzmir ve Aydın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.İşte 1 Kasım Çarşamba hava durumu...
Giriş Tarihi: 1 Kasım 2023 Çarşamba 09:09 Güncelleme Tarihi: 1 Kasım 2023 Çarşamba 09:15