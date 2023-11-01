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Haberler Galeri Bugün Ege'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 1 Kasım Çarşamba hava durumu tarihi

Bugün Ege'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 1 Kasım Çarşamba hava durumu tarihi

Bugün (1 Kasım Çarşamba) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar azalacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde İzmir ve Aydın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.İşte 1 Kasım Çarşamba hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 1 Kasım 2023 Çarşamba 09:09 Güncelleme Tarihi: 1 Kasım 2023 Çarşamba 09:15

Bugün Ege’de hava nasıl olacak? Meteoroloji’den 1 Kasım Çarşamba hava durumu tarihi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, İzmir, Aydın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Giresun ve Erzurum çevreleri ile Ankara'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yağışlı hava ile birlikte biraz azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Bugün Ege’de hava nasıl olacak? Meteoroloji’den 1 Kasım Çarşamba hava durumu tarihi

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BURSA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Avrupa Yakası aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

Bugün Ege’de hava nasıl olacak? Meteoroloji’den 1 Kasım Çarşamba hava durumu tarihi

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde İzmir ve Aydın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

Bugün Ege’de hava nasıl olacak? Meteoroloji’den 1 Kasım Çarşamba hava durumu tarihi

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Hatay kıyılarının aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

Bugün Ege’de hava nasıl olacak? Meteoroloji’den 1 Kasım Çarşamba hava durumu tarihi

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Karaman çevrelerinin hafif yağmurlu, öğle saatlerinde Çankırı, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Ankara'nın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

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