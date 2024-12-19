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Haberler Galeri Bugün hava kaç derece olacak? İşte Meteoroloji'nin 19 Aralık Perşembe hava durumu tahmini

Bugün hava kaç derece olacak? İşte Meteoroloji'nin 19 Aralık Perşembe hava durumu tahmini

Son dakika haberleri... Bugün (19 Aralık Perşembe) hava nasıl olacak? İzmir'de bugün yağmur yağacak mı? soruları merak ediliyor. Meteoroloji il il hava durumunu yayınladı. Rapora göre Ege'de havanın az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 19 Aralık Perşembe hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Bugün hava kaç derece olacak? İşte Meteoroloji’nin 19 Aralık Perşembe hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Artvin çevrelerinin yağmurlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeydoğu kesimlerde batı ve kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Bugün hava kaç derece olacak? İşte Meteoroloji’nin 19 Aralık Perşembe hava durumu tahmini

UYARILAR

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bugün hava kaç derece olacak? İşte Meteoroloji’nin 19 Aralık Perşembe hava durumu tahmini

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı bulutlu

SAKARYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

Bugün hava kaç derece olacak? İşte Meteoroloji’nin 19 Aralık Perşembe hava durumu tahmini

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Bugün hava kaç derece olacak? İşte Meteoroloji’nin 19 Aralık Perşembe hava durumu tahmini

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

HATAY °C, 14°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

Bugün hava kaç derece olacak? İşte Meteoroloji’nin 19 Aralık Perşembe hava durumu tahmini

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 8°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 10°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Bugün hava kaç derece olacak? İşte Meteoroloji’nin 19 Aralık Perşembe hava durumu tahmini

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 15°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 7°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

Bugün hava kaç derece olacak? İşte Meteoroloji’nin 19 Aralık Perşembe hava durumu tahmini

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 9°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı bulutlu

Bugün hava kaç derece olacak? İşte Meteoroloji’nin 19 Aralık Perşembe hava durumu tahmini

DOĞU ANADOLU

Kuzeyi ile zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 3°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 7°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

VAN °C, 6°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Bugün hava kaç derece olacak? İşte Meteoroloji’nin 19 Aralık Perşembe hava durumu tahmini

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT °C, 7°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu