Bugün hava kaç derece olacak? İşte Meteoroloji'nin 19 Aralık Perşembe hava durumu tahmini

Son dakika haberleri... Bugün (19 Aralık Perşembe) hava nasıl olacak? İzmir'de bugün yağmur yağacak mı? soruları merak ediliyor. Meteoroloji il il hava durumunu yayınladı. Rapora göre Ege'de havanın az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 19 Aralık Perşembe hava durumu...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 19 Aralık 2024 09:06 Son Güncelleme : 19 Aralık 2024 09:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





