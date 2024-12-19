Bugün hava kaç derece olacak? İşte Meteoroloji'nin 19 Aralık Perşembe hava durumu tahmini
Son dakika haberleri... Bugün (19 Aralık Perşembe) hava nasıl olacak? İzmir'de bugün yağmur yağacak mı? soruları merak ediliyor. Meteoroloji il il hava durumunu yayınladı. Rapora göre Ege'de havanın az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 19 Aralık Perşembe hava durumu...
SEMANUR ARSLAN
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Artvin çevrelerinin yağmurlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeydoğu kesimlerde batı ve kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı bulutlu
SAKARYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 15°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MANİSA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
HATAY °C, 14°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
MERSİN °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 8°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 8°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA °C, 10°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 15°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 7°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ARTVİN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 9°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Kuzeyi ile zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 3°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 7°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
VAN °C, 6°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.