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Haberler Galeri Bugün hava nasıl olacak? 18 Şubat Cumartesi tüm ülkenin hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? 18 Şubat Cumartesi tüm ülkenin hava durumu

İzmir'de bugün 18 Şubat 2023 hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne zaman yükselecek? Ege'de kar yağışı bekleniyor mu? sorularının yanıtı araştırıyor. Meteoroloji'nin son tahminine göre, Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 18 Şubat Cumartesi 2023 tüm ülkenin hava durumu...

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 09:10 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 09:10
Bugün hava nasıl olacak? 18 Şubat Cumartesi tüm ülkenin hava durumu

Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Sivas, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin güney ve batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Bugün hava nasıl olacak? 18 Şubat Cumartesi tüm ülkenin hava durumu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? 18 Şubat Cumartesi tüm ülkenin hava durumu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? 18 Şubat Cumartesi tüm ülkenin hava durumu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

K.MARAŞ °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? 18 Şubat Cumartesi tüm ülkenin hava durumu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Sivas çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

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