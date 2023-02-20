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Haberler Galeri Bugün hava nasıl olacak? 20 Şubat Pazartesi tüm ülkenin hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? 20 Şubat Pazartesi tüm ülkenin hava durumu

İzmir'de bugün 20 Şubat Pazartesi 2023 hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne zaman yükselecek? Ege'de kar yağışı bekleniyor mu? sorularının yanıtı araştırıyor. Meteoroloji'nin son tahminine göre, Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 20 Şubat Pazartesi 2023 tüm ülkenin hava durumu...

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 09:10 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 09:13
Bugün hava nasıl olacak? 20 Şubat Pazartesi tüm ülkenin hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli kıyıları, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Antalya'nın doğu kıyıları, Van'nın batısı, Nevşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Adana, Hatay, Osmaniye, Bitlis, Batman, Siirt çevreleri ve Diyarbakır'ın doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Batı Karadeniz ile Sakarya çevreleri, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde yağışla birlikte azalacağı, doğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, öğle saatlerinden itibaren batı kesimler ile Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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Bugün hava nasıl olacak? 20 Şubat Pazartesi tüm ülkenin hava durumu

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Batı Karadeniz ile Sakarya çevreleri ile zamanla Doğu Karadeniz ve Ordu çevrelerinin kuvvetli yağmur yükseklerinde yer yer kuvvetli kar yağışları(5 - 20 cm) beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın güneyli, Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ulaşımda aksamalar gibi dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bugün hava nasıl olacak? 20 Şubat Pazartesi tüm ülkenin hava durumu

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, doğu kesimleri ile Kırklareli kıyıları, Çanakkale'nin iç kesimleri, Tekirdağ ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Bugün hava nasıl olacak? 20 Şubat Pazartesi tüm ülkenin hava durumu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu

Bugün hava nasıl olacak? 20 Şubat Pazartesi tüm ülkenin hava durumu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın doğu kıyı kesimleri ile Adana, Hatay ve Osmaniye yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

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