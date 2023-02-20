Bugün hava nasıl olacak? 20 Şubat Pazartesi tüm ülkenin hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli kıyıları, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Antalya'nın doğu kıyıları, Van'nın batısı, Nevşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Adana, Hatay, Osmaniye, Bitlis, Batman, Siirt çevreleri ve Diyarbakır'ın doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Batı Karadeniz ile Sakarya çevreleri, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde yağışla birlikte azalacağı, doğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, öğle saatlerinden itibaren batı kesimler ile Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.