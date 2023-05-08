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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

İzmir'de bugün 8 Mayıs Pazartesi hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede havanın Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte 8 Mayıs 2023 Pazartesi tüm ülkenin hava durumu...

Giriş Tarihi: 8 Mayıs 2023 Pazartesi 08:55 Güncelleme Tarihi: 8 Mayıs 2023 Pazartesi 09:30
Bugün hava nasıl olacak? 8 Mayıs 2023 Pazartesi
Bugün hava nasıl olacak? 8 Mayıs 2023 Pazartesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Antalya'nın iç ve yüksek kesimleri ile Çankırı, Kırıkkale, Van ve Bitlis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve Bayburt'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve Bayburt'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Bugün hava nasıl olacak? 8 Mayıs 2023 Pazartesi
Bugün hava nasıl olacak? 8 Mayıs 2023 Pazartesi

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı bulutlu

SAKARYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? 8 Mayıs 2023 Pazartesi
Bugün hava nasıl olacak? 8 Mayıs 2023 Pazartesi

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? 8 Mayıs 2023 Pazartesi
Bugün hava nasıl olacak? 8 Mayıs 2023 Pazartesi

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın iç ve yüksek kesimlerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün hava nasıl olacak? 8 Mayıs 2023 Pazartesi
Bugün hava nasıl olacak? 8 Mayıs 2023 Pazartesi

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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