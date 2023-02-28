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Haberler Galeri Bugün hava nasıl olacak? Bakmadan dışarıya çıkmayın

Bugün hava nasıl olacak? Bakmadan dışarıya çıkmayın

İzmir'de bugün 28 Şubat Salı 2023 hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne zaman yükselecek? Ege'de kar yağışı bekleniyor mu? sorularının yanıtı araştırıyor. Meteoroloji, Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, Muğla hariç bölgenin sağanak yağışlı geçeceği ve bölge genelinde toz taşınımı görüleceğini tahmin ediyor. İşte 28 Şubat Salı 2023 tüm ülkenin hava durumu...

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 08:50 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 08:53
Bugün hava nasıl olacak? Bakmadan dışarıya çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, (Muğla hariç) Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Çorum çevreleri ile Isparta'nın kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Batı ve iç kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının artmaya devam edeceği, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, güneydoğu, yurdumuzun güneyinde ve zamanla Karadeniz'in batı kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Bugün hava nasıl olacak? Bakmadan dışarıya çıkmayın

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

Bugün hava nasıl olacak? Bakmadan dışarıya çıkmayın

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla hariç bölgenin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Bakmadan dışarıya çıkmayın

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Isparta'nın kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

K.MARAŞ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Bakmadan dışarıya çıkmayın

İÇ ANADOLU

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeybatı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri hafif sağanak yağışlı

SİVAS °C, 14°C

Parçalı bulutlu

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