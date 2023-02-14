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Haberler Galeri Bugün hava nasıl olacak? Bakmadan geçmeyin

Bugün hava nasıl olacak? Bakmadan geçmeyin

İzmir'de bugün 14 Şubat 2023 Salı hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar yükselecek mi? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor. İşte 14 Şubat Salı 2023 hava durumunun detayları...

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 08:50 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 09:35
Bugün hava nasıl olacak? Bakmadan geçmeyin

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Çankırı, Çorum ve Amasya'nın kuzey kesimleri ve Tokat'ın kuzey ve doğu ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2-5 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Bugün hava nasıl olacak? Bakmadan geçmeyin

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra doğusunun yağmurlu yüksek kesimlerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra doğusu yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

KOCAELİ °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra yağmurlu yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

Bugün hava nasıl olacak? Bakmadan geçmeyin

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 13°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Az bulutlu

HATAY °C, 10°C

Az bulutlu

K.MARAŞ °C, 8°C

Az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Bakmadan geçmeyin

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu zamanla kuzeyi çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Çankırı'nın kuzey kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

KONYA °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, -5°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Bakmadan geçmeyin

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra bölge genelinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU -5°C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DÜZCE -5°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KASTAMONU -5°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ZONGULDAK -2°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

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