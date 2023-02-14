Bugün hava nasıl olacak? Bakmadan geçmeyin

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra bölge genelinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU -5°C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DÜZCE -5°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KASTAMONU -5°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ZONGULDAK -2°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.