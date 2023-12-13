  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji'den 13 Aralık Çarşamba hava durumu tahmini

Bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji'den 13 Aralık Çarşamba hava durumu tahmini

Bugün (13 Aralık Çarşamba) İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? soruları özellikle planı olanlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji verilerine göre bugün Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 13 Aralık Çarşamba hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 08:55 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 08:57

Bugün hava nasıl olacak? Ege’de yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji’den 13 Aralık Çarşamba hava durumu tahmini

Ülkemizin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların Rize ve Artvin ile Trabzon'un doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurt genelinde artmaya devam ederek, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batılı, yurdun güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ: Doğu Karadeniz'de görülecek yağışların Rize ve Artvin ile Trabzon'un doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Bugün hava nasıl olacak? Ege’de yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji’den 13 Aralık Çarşamba hava durumu tahmini

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Ege’de yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji’den 13 Aralık Çarşamba hava durumu tahmini

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Ege’de yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji’den 13 Aralık Çarşamba hava durumu tahmini

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Ege’de yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji’den 13 Aralık Çarşamba hava durumu tahmini

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

  • SON DAKİKA