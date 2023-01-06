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Haberler Galeri Bugün hava nasıl olacak? Hava durumu- 6 Ocak Cuma 2023

Bugün hava nasıl olacak? Hava durumu- 6 Ocak Cuma 2023

Bugün 6 Ocak Cuma haftanın son mesai günü hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Sıcaklıklar ne kadar kaç dereceye düşecek? 6 Ocak Cuma hava durumunu merak eden vatandaşlar bu soruların yanıtını arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ülkenin dört bir yanında havanın yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı Ege Bölgesi'nde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmininde bulundu. İşte 6 Ocak Cuma 2023 hava durumunun detayları...

Giriş Tarihi: 6 Ocak 2023 Cuma 09:36 Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2023 Cuma 09:45
Bugün hava nasıl olacak? Hava durumu- 6 Ocak Cuma 2023

6 Ocak 2023 Cuma günü için yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Bugün hava nasıl olacak? Hava durumu- 6 Ocak Cuma 2023

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bitlis, Van, Muş ve Bingöl çevrelerinin yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyıları ile gece saatlerinden sonra Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

SİS VE PUS UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara ile İç ve Doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyıları ile gece saatlerinden sonra Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olmasıbeklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bugün hava nasıl olacak? Hava durumu- 6 Ocak Cuma 2023

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmurlu

Bugün hava nasıl olacak? Hava durumu- 6 Ocak Cuma 2023

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 17°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Hava durumu- 6 Ocak Cuma 2023

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla Doğu Akdeniz'in parçalı çok bulutlu, Akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı çok bulutlu akşam saatlerinden sonra doğu kesimleri sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 13°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı çok bulutlu

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