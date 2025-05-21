Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den 21 Mayıs Çarşamba hava durumu tahmini
Bugün 21 Mayıs Çarşamba hava nasıl olacak? İzmir'de bugün yağmur yağacak mı? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji il il hava durumunu yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre hava sıcaklığının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.. İşte 21 Mayıs Çarşamba hava durumu...
SEMANUR ARSLAN
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.