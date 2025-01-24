BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde yükseklerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı