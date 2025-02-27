Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji’nin 27 Şubat Perşembe hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege ile Batı Akdeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Karabük çevreleri, Sakarya ve Düzce'nin kuzey ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı, bu sabah saatlerinde Rize, Artvin, Ardahan ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: İzmir çevreleri ile Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli sağanak şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde, mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, 3 ila 5 derece artması bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: İzmir çevreleri ile Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli sağanak yağmur beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.