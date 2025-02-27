Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji’nin 27 Şubat Perşembe hava durumu tahmini

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir çevreleri, Edirne ve Sakarya'nın kuzey kesimleri ile Edirne'nin güney ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu