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Haberler Galeri Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin 27 Şubat Salı hava durumu tahmini

Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin 27 Şubat Salı hava durumu tahmini

Son dakika haberi... Bugün (27 Şubat Salı) hava nasıl olacak? Ege'de yağış var mı? Sıcaklıklar düşecek mi? İzmir'de yağmur bekleniyor mu? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava durumunu paylaştı. Ege'de bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 27 Şubat Salı hava durumunun detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 08:56 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 09:00

Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji’nin 27 Şubat Salı hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalıvve yer yer çok bulutlu, Antalya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji’nin 27 Şubat Salı hava durumu tahmini

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji’nin 27 Şubat Salı hava durumu tahmini

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji’nin 27 Şubat Salı hava durumu tahmini

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji’nin 27 Şubat Salı hava durumu tahmini

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Çankırı çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS -2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

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