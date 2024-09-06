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Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin 6 Eylül Cuma hava durumu tahmini

Son dakika haberleri... Bugün (6 Eylül Cuma) Ege Bölgesi'nde ve İzmir'de hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Meteoroloji'ye göre, Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 6 Eylül Cuma 2024 hava durumunun detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 06.09.2024 08:57 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 08:59

Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji’nin 6 Eylül Cuma hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Sinop ve Hatay çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon'un batısı, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğusunda yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneydoğu ve doğu kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon'un batısı, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğusunda yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

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Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji’nin 6 Eylül Cuma hava durumu tahmini

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C

Az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji’nin 6 Eylül Cuma hava durumu tahmini

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 29°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji’nin 6 Eylül Cuma hava durumu tahmini

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 35°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 33°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji’nin 6 Eylül Cuma hava durumu tahmini

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

YOZGAT °C, 25°C

Parçalı bulutlu