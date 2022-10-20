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Haberler Galeri Bugün hava nasıl olacak? İzmir hava durumu 20 Ekim Perşembe

Bugün hava nasıl olacak? İzmir hava durumu 20 Ekim Perşembe

İzmir'de bugün 20 Ekim Perşembe yağmur yağacak mı? Ege'de Bölgesi'nde yağış var mı? Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde fırtına bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, Ege Bölgesi'nde bulunan Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde ise sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 10:13 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 10:13
Bugün hava nasıl olacak? İzmir hava durumu 20 Ekim Perşembe

Bugün 20 Ekin Perşembe hava nasılo olacak? Son dakika hava durumunu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu tahmin raporu yayınlandı. İşte 20 Ekim Perşembe hava durumu...

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Bugün hava nasıl olacak? İzmir hava durumu 20 Ekim Perşembe

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bitlis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt çevreleri ve Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un doğusu, Ordu ve Artvin çevreleri ile gece saatlerinden sonra Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın: Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak? İzmir hava durumu 20 Ekim Perşembe

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI; Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin'de, gece saatlerinden sonra Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI; Rüzgârın, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğnden yaşananabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Bugün hava nasıl olacak? İzmir hava durumu 20 Ekim Perşembe

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

Bugün hava nasıl olacak? İzmir hava durumu 20 Ekim Perşembe

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu,sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

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