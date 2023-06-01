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Haberler Galeri Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yağmur yağacak mı? Meteoroloji son tahminini açıkladı

Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yağmur yağacak mı? Meteoroloji son tahminini açıkladı

Bugün 1 Haziran Perşembe İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar düşecek mi? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 1 Haziran Perşembe hava durumu...

Giriş Tarihi: 1 Haziran 2023 Perşembe 08:44 Güncelleme Tarihi: 1 Haziran 2023 Perşembe 08:44
Bugün hava nasıl olacak? İzmir’de yağmur yağacak mı? Meteoroloji son tahminini açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Balıkesir, Bilecik ve Bolu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Anadolu'nun kuzeyi, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, İç Anadolu'nun kuzeyi, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Bugün hava nasıl olacak? İzmir’de yağmur yağacak mı? Meteoroloji son tahminini açıkladı

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneyi yer yer çok bulutlu, Bilecik ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? İzmir’de yağmur yağacak mı? Meteoroloji son tahminini açıkladı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olma üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? İzmir’de yağmur yağacak mı? Meteoroloji son tahminini açıkladı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Isparta çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 29°C

Parçalı bulutlu

K.MARAŞ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra ve öğlen yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün hava nasıl olacak? İzmir’de yağmur yağacak mı? Meteoroloji son tahminini açıkladı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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