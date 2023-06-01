Bugün hava nasıl olacak? İzmir’de yağmur yağacak mı? Meteoroloji son tahminini açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Balıkesir, Bilecik ve Bolu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Anadolu'nun kuzeyi, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, İç Anadolu'nun kuzeyi, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.