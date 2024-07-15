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Haberler Galeri Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 15 Temmuz Pazartesi hava tahminini açıkladı

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 15 Temmuz Pazartesi hava tahminini açıkladı

Son dakika haberleri... Ege Bölgesi'nde ve İzmir'de bugün (15 Temmuz Pazartesi 2024) sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Meteoroloji'nin tahminine göre, Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyi ve kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.İşte 15 Temmuz Pazartesi hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 15.07.2024 09:03 Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 09:03

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 15 Temmuz Pazartesi hava tahminini açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Osmaniye, Sinop, Sivas ve Van çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzurum çevreleri ile Kars ve Ardahan'ın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, kuzey ve Kıyı Ege ile Sinop ve Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 15 Temmuz Pazartesi hava tahminini açıkladı

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzurum çevreleri ile Kars ve Ardahan'ın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, kuzey ve Kıyı Ege ile Sinop ve Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 15 Temmuz Pazartesi hava tahminini açıkladı

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 15 Temmuz Pazartesi hava tahminini açıkladı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyi ve kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 39°C

Az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 15 Temmuz Pazartesi hava tahminini açıkladı

AKDENİZ

Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Osmaniye çevreleri, Toroslar mevkii ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 39°C

Az bulutlu

HATAY °C, 32°C

Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu