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Haberler Galeri Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 27 Ekim Cuma hava tahminini duyurdu

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 27 Ekim Cuma hava tahminini duyurdu

Bugün (27 Ekim Cuma) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar azalacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. İşte 27 Ekim Cuma hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 08:59 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 09:00

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 27 Ekim Cuma hava tahminini duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Bayburt, Zonguldak, Kastamonu ve Artvin'in iç kesimleri, Muş ve Bingöl çevreleri ile Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgârın, genellikle güneyli, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Marmara, Kuzey Ege ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 27 Ekim Cuma hava tahminini duyurdu

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 24°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 27 Ekim Cuma hava tahminini duyurdu

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 27 Ekim Cuma hava tahminini duyurdu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 27 Ekim Cuma hava tahminini duyurdu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 23°C

Parçalı bulutlu

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