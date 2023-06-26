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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji il il açıkladı

Bugün 26 Haziran Pazartesi İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar yükselecek mi? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre havanın bugün parçalı ve az bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 26 Haziran Pazartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 08:58 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 08:58

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji il il açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 26 Haziran Pazartesi hava durumu...

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji il il açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirilmere göre: Ülkemizin parçalı ve az bulutlu, trakya, göller yöresi, doğu akdeniz'in toroslar mevkii, iç anadolu'nun kuzeybatısı, batı ve doğu karadeniz ile çanakkale, kütahya, bilecik, sakarya, afyonkarahisar, erzincan, erzurum'un kuzeyi ile kars ve ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji il il açıkladı

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Trakya, Çanakkale, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 29°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji il il açıkladı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji il il açıkladı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Göller yöresi ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

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