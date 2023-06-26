Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji il il açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirilmere göre: Ülkemizin parçalı ve az bulutlu, trakya, göller yöresi, doğu akdeniz'in toroslar mevkii, iç anadolu'nun kuzeybatısı, batı ve doğu karadeniz ile çanakkale, kütahya, bilecik, sakarya, afyonkarahisar, erzincan, erzurum'un kuzeyi ile kars ve ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.