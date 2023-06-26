Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji il il açıkladı

Bugün 26 Haziran Pazartesi İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar yükselecek mi? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre havanın bugün parçalı ve az bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 26 Haziran Pazartesi hava durumu...
Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 08:58 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 08:58