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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

İzmir'de bugün 3 Nisan Pazartesi 2023 hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne zaman yükselecek? Ege'de yağış bekleniyor mu? sorularının yanıtı araştırıyor. Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde İzmir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. İşte 3 Nisan 2023 Pazartesi il il hava durumu raporu...

Giriş Tarihi: 3 Nisan 2023 Pazartesi 08:58
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya, Manisa ve Giresun çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde İzmir ve Edirne çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Göller Yöresi ile Marmara'nın güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların gece saatlerinde İzmir ve Edirne çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su basması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın Ege ve Göller Yöresinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Edirne çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde İzmir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Göller Yöresinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı hafif sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C

Parçalı bulutlu

K.MARAŞ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile sabah saatlerinde Ankara ve Yozgat çevreleri, öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve batı ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

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