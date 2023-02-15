  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji son tahminlerini açıkladı

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji son tahminlerini açıkladı

İzmir'de 15 Şubat Çarşamba bugün hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde kar yağışı yağışı bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte tüm ülkenin hava durumu...

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 08:59 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 09:03
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji son tahminlerini açıkladı

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu (Konya, Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kar, Batı Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Karadeniz bölge genelinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'de yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Karadeniz bölge genelinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'de yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji son tahminlerini açıkladı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyı kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji son tahminlerini açıkladı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 12°C

Parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji son tahminlerini açıkladı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 12°C

Parçalı bulutlu

K.MARAŞ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji son tahminlerini açıkladı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Konya ve Karaman hariç) hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

KONYA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

  • SON DAKİKA