Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji tek tek paylaştı

Bugün (12 Ekim Perşembe) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar azalacak? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli'nin güney ve Muğla'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 12 Ekim Perşembe hava durumu...
Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 09:03 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 09:03