Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji tek tek paylaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batısının iç kesimleri, Denizli, Burdur ve Van'ın güney, Muğla ve Bitlis'in doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.