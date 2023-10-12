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Haberler Galeri Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji tek tek paylaştı

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji tek tek paylaştı

Bugün (12 Ekim Perşembe) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar azalacak? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli'nin güney ve Muğla'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 12 Ekim Perşembe hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 09:03 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 09:03

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji tek tek paylaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batısının iç kesimleri, Denizli, Burdur ve Van'ın güney, Muğla ve Bitlis'in doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji tek tek paylaştı

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji tek tek paylaştı

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli'nin güney ve Muğla'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji tek tek paylaştı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batısının iç kesimleri ile Burdur'un güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji tek tek paylaştı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinin puslu ve yer yer sisli gemesi bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

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