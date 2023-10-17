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Haberler Galeri Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 17 Ekim Salı hava durumu raporu

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 17 Ekim Salı hava durumu raporu

Bugün (17 Ekim Salı) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar azalacak? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı, zamanla kuzeyi çok bulutlu, kuzey kesimlerinin gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İşte 17 Ekim Salı hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 09:01 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 09:01

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den 17 Ekim Salı hava durumu raporu

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Trakya'nın kuzeyi hariç) Marmara, Ege'nin kuzeyi, (Sinop ve Samsun'un batısı hariç) Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği, önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneyinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den 17 Ekim Salı hava durumu raporu

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin batısından başlamak üzere, zamanla bölge genelinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den 17 Ekim Salı hava durumu raporu

EGE

Parçalı, zamanla kuzeyi çok bulutlu, kuzey kesimlerinin gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı, zamanla kuzeyi çok bulutlu, kuzey çevreleri gece saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 25°C

Parçalı, zamanla kuzeyi çok bulutlu, kuzey kesimleri gece saatlerinde sağanak yağışlı

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den 17 Ekim Salı hava durumu raporu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MERSİN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den 17 Ekim Salı hava durumu raporu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Ankara, Çankırı ve Eskişehir'in kuzey çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri sağanak yağışlı

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

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