Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den 6 Temmuz Perşembe hava durumu tahmini

Bugün 6 Temmuz Perşembe İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne kadar artacak? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 6 Temmuz Perşembe hava durumu...
Giriş Tarihi: 6 Temmuz 2023 Perşembe 08:52 Güncelleme Tarihi: 6 Temmuz 2023 Perşembe 08:52