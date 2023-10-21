  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den hafta sonu raporu

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den hafta sonu raporu

Bugün (21 Ekim Cumartesi) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar azalacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı, yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 21 Ekim Cumartesi hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 08:56 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 08:57

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den hafta sonu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Rüzgarın Marmara'da güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı, yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'da güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den hafta sonu raporu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den hafta sonu raporu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den hafta sonu raporu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den hafta sonu raporu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

  • SON DAKİKA