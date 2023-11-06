Bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji’nin 6 Kasım Pazartesi hava durumu tahmini

Bugün (6 Kasım Pazartesi) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar azalacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 6 Kasım Pazartesi hava durumu...
Giriş Tarihi: 6 Kasım 2023 Pazartesi 09:04 Güncelleme Tarihi: 6 Kasım 2023 Pazartesi 09:08