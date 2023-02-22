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Haberler Galeri Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? 22 Şubat Çarşamba tüm ülkenin hava durumu

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? 22 Şubat Çarşamba tüm ülkenin hava durumu

İzmir'de bugün 22 Şubat Çarşamba 2023 hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne zaman yükselecek? Ege'de kar yağışı bekleniyor mu? sorularının yanıtı araştırıyor. Meteoroloji'nin son tahminine göre, Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 22 Şubat Çarşamba 2023 tüm ülkenin hava durumu...

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 09:07 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 09:12
Bugün İzmir’de hava nasıl olacak? 22 Şubat Çarşamba tüm ülkenin hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Bugün İzmir’de hava nasıl olacak? 22 Şubat Çarşamba tüm ülkenin hava durumu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

Bugün İzmir’de hava nasıl olacak? 22 Şubat Çarşamba tüm ülkenin hava durumu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün İzmir’de hava nasıl olacak? 22 Şubat Çarşamba tüm ülkenin hava durumu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Az bulutlu

HATAY °C, 18°C

Az bulutlu

K.MARAŞ °C, 14°C

Az bulutlu

Bugün İzmir’de hava nasıl olacak? 22 Şubat Çarşamba tüm ülkenin hava durumu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 6°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

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