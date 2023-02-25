Bugün İzmir’de hava nasıl olacak? 25 Şubat Cumartesi tüm ülkenin hava durumu

İzmir'de bugün 25 Şubat Cumartesi 2023 hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne zaman yükselecek? Ege'de kar yağışı bekleniyor mu? sorularının yanıtı araştırıyor. Meteoroloji son tahmininde, "Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleriyle uyarıda bulundu. İşte 25 Şubat Cumartesi 2023 tüm ülkenin hava durumu...