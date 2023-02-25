  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? 25 Şubat Cumartesi tüm ülkenin hava durumu

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? 25 Şubat Cumartesi tüm ülkenin hava durumu

İzmir'de bugün 25 Şubat Cumartesi 2023 hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne zaman yükselecek? Ege'de kar yağışı bekleniyor mu? sorularının yanıtı araştırıyor. Meteoroloji son tahmininde, "Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleriyle uyarıda bulundu. İşte 25 Şubat Cumartesi 2023 tüm ülkenin hava durumu...

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 09:09 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 09:12
Bugün İzmir’de hava nasıl olacak? 25 Şubat Cumartesi tüm ülkenin hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, öğleden sonra Kıyı Ege ile Antalya ve Kırklareli çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde artmaya devam edeceği, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Bugün İzmir’de hava nasıl olacak? 25 Şubat Cumartesi tüm ülkenin hava durumu

MARMARA

Parçalı bulutlu, öğleden sonra Kırklareli çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı bulutlu

Bugün İzmir’de hava nasıl olacak? 25 Şubat Cumartesi tüm ülkenin hava durumu

EGE

Parçalı bulutlu, öğleden sonra bölgenin kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı

Bugün İzmir’de hava nasıl olacak? 25 Şubat Cumartesi tüm ülkenin hava durumu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, öğleden sonra Antalya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Parçalı bulutlu

K.MARAŞ °C, 17°C

Parçalı bulutlu

Bugün İzmir’de hava nasıl olacak? 25 Şubat Cumartesi tüm ülkenin hava durumu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 7°C

Parçalı bulutlu

  • SON DAKİKA