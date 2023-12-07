Bugün kar yağacak mı? Dondurucu soğuğa dikkat! İşte 7 Aralık Perşembe durumu

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Trakya kesimi ile bölgenin güneydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

BURSA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

İSTANBUL °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.