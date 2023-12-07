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Haberler Galeri Bugün kar yağacak mı? Dondurucu soğuğa dikkat! İşte 7 Aralık Perşembe durumu

Bugün kar yağacak mı? Dondurucu soğuğa dikkat! İşte 7 Aralık Perşembe durumu

Bugün (7 Aralık Perşembe) İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? soruları özellikle planı olanlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji verilerine göre bugün Ege Bölgesi'nde havanın çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte 7 Aralık Perşembe hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 7 Aralık 2023 Perşembe 08:55 Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 Perşembe 08:57

Bugün kar yağacak mı? Dondurucu soğuğa dikkat! İşte 7 Aralık Perşembe durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde, akşam ve gece saatlerinde Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Antalya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğleden sonra Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde, akşam ve gece saatlerinde Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Antalya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Bugün kar yağacak mı? Dondurucu soğuğa dikkat! İşte 7 Aralık Perşembe durumu

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Trakya kesimi ile bölgenin güneydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

BURSA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

İSTANBUL °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Bugün kar yağacak mı? Dondurucu soğuğa dikkat! İşte 7 Aralık Perşembe durumu

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 16°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Bugün kar yağacak mı? Dondurucu soğuğa dikkat! İşte 7 Aralık Perşembe durumu

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 12°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün kar yağacak mı? Dondurucu soğuğa dikkat! İşte 7 Aralık Perşembe durumu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevreleri ile akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

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