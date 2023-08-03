Bugün kavrulacağız! Eyyam-ı bahur sıcakları başladı... Ege Bölgesi’nde hava nasıl olacak?

Bugün (3 Ağustos Perşembe) İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün sıcaklık ne kadar artacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne zaman düşecek? soruları araştırılıyor. Meteoroloji'nin yaptığı açıklamaya göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Ege Bölgesi'nde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği düşünülüyor. İşte 3 Ağustos Perşembe hava durumu...
Giriş Tarihi: 3 Ağustos 2023 Perşembe 08:33 Güncelleme Tarihi: 3 Ağustos 2023 Perşembe 08:45