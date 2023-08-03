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Haberler Galeri Bugün kavrulacağız! Eyyam-ı bahur sıcakları başladı... Ege Bölgesi'nde hava nasıl olacak?

Bugün kavrulacağız! Eyyam-ı bahur sıcakları başladı... Ege Bölgesi'nde hava nasıl olacak?

Bugün (3 Ağustos Perşembe) İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün sıcaklık ne kadar artacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne zaman düşecek? soruları araştırılıyor. Meteoroloji'nin yaptığı açıklamaya göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Ege Bölgesi'nde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği düşünülüyor. İşte 3 Ağustos Perşembe hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 3 Ağustos 2023 Perşembe 08:33 Güncelleme Tarihi: 3 Ağustos 2023 Perşembe 08:45

Bugün kavrulacağız! Eyyam-ı bahur sıcakları başladı... Ege Bölgesi’nde hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Bugün kavrulacağız! Eyyam-ı bahur sıcakları başladı... Ege Bölgesi’nde hava nasıl olacak?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

Bugün kavrulacağız! Eyyam-ı bahur sıcakları başladı... Ege Bölgesi’nde hava nasıl olacak?

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

Bugün kavrulacağız! Eyyam-ı bahur sıcakları başladı... Ege Bölgesi’nde hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

Bugün kavrulacağız! Eyyam-ı bahur sıcakları başladı... Ege Bölgesi’nde hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

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