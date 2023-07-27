  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Bugün nefes alacağız! Sıcaklık azalıyor kuvvetli yağış başlıyor

Bugün nefes alacağız! Sıcaklık azalıyor kuvvetli yağış başlıyor

Bugün (27 Temmuz Perşembe) İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün yağmur yağacak mı? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne zaman düşecek? soruları araştırılıyor. Birkaç gündür devam eden sıcak havanın ardından bugün itibarıyla kuvvetli yağış başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, sabah saatlerinde İzmir ve Manisa çevreleri ile Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmininde bulundu.Öte yandan rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İşte 27 Temmuz Perşembe hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 09:30 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 09:40

Bugün nefes alacağız! Sıcaklık azalıyor kuvvetli yağış başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmaranın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, İzmir, Manisa, Eskişehir, Çankırı, Kars, Ardahan, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğusu, Kütahya'nın kuzey çevreleri, Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 8 ila 12 derece azalacağı, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, zamanla Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı, Batı Karadeniz'in batısı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı, Batı Karadeniz'in batısı ve Orta karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Bugün nefes alacağız! Sıcaklık azalıyor kuvvetli yağış başlıyor

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu,kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün nefes alacağız! Sıcaklık azalıyor kuvvetli yağış başlıyor

EGE

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, sabah saatlerinde İzmir ve Manisa çevreleri ile Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 37°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün nefes alacağız! Sıcaklık azalıyor kuvvetli yağış başlıyor

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

Bugün nefes alacağız! Sıcaklık azalıyor kuvvetli yağış başlıyor

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeybatı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

  • SON DAKİKA