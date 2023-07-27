Bugün nefes alacağız! Sıcaklık azalıyor kuvvetli yağış başlıyor

Bugün (27 Temmuz Perşembe) İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün yağmur yağacak mı? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne zaman düşecek? soruları araştırılıyor. Birkaç gündür devam eden sıcak havanın ardından bugün itibarıyla kuvvetli yağış başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, sabah saatlerinde İzmir ve Manisa çevreleri ile Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmininde bulundu.Öte yandan rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İşte 27 Temmuz Perşembe hava durumu...
Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 09:30 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 09:40