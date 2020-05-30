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Bugün nereler açık? Marketler açık olacak mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Yasak sürecinde nereler açık olacak? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugün marketler açık olacak mı? Hangi işletmeler saat kaça kadar açık olacak? İşte 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler....

Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:58 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:05
Bugün nereler açık? Marketler açık olacak mı?
Bugün nereler açık? Marketler açık olacak mı?

Korona salgını nedeniyle hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediliyor. Vatandaşlar yasak sürecinde market, manav ve kasapların açık olup olmadığını merak ediyor. İşte bakanlığın genelgesine göre 30-31 Mayıs'ta açık olacak yerler....

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Bugün nereler açık? Marketler açık olacak mı?
Bugün nereler açık? Marketler açık olacak mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA NERELER AÇIK OLACAK?

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;
a) Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 29.05.2020 Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir. Kısıtlamanın olduğu 30.05.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 18 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Bugün nereler açık? Marketler açık olacak mı?
Bugün nereler açık? Marketler açık olacak mı?

b) 30.05.2020 Cumartesi ve 31.05.2020 Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) 30.05.2020 Cumartesi ve 31.05.2020 Pazar günleri vatandaşlarımızın dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabileceklerdir.

c) Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 30.05.2020 Cumartesi ve 31.05.2020 Pazar günleri, sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri,

Bugün nereler açık? Marketler açık olacak mı?
Bugün nereler açık? Marketler açık olacak mı?

ç) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,
d) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,
e) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
f) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecek ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.),

Bugün nereler açık? Marketler açık olacak mı?
Bugün nereler açık? Marketler açık olacak mı?

g) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

ğ) İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,

h) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

ı) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

i) Bulunduğu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi ile gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,

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