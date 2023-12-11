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Haberler Galeri Bugün yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji'den 11 Aralık Pazartesi hava durumu tahmini

Bugün yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji'den 11 Aralık Pazartesi hava durumu tahmini

Bugün (11Aralık Pazartesi) İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? soruları özellikle planı olanlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji verilerine göre bugün Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, Muğla, Denizli, Uşak, Aydın ve Afyonkarahisar çevreleri aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerin puslu yer yer sisli geçeceği bekleniyor. İşte 11 Aralık Pazartesi hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 09:08 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 09:10

Bugün yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji’den 11 Aralık Pazartesi hava durumu tahmini

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu ( Eskişehir haric ), Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ( Rize ve Artvin haric ), Doğu Anadolu ( Van haric ), Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. akşam saatlerine kadar Antalya çevreleri, Muğla Kıyıları ve Mersin'in Batısında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun puslu yer yer sisli geçecegi bekleniyor

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurdun güney kesimlerinde 2-4 derece üzerinde, diger yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Muğla'nın kıyı ilçelerinde (Marmaris, Ula, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye), Pazartesi sabah ilk saatlerden itibaren Antalya çevreleri ile Mersin'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Bugün yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji’den 11 Aralık Pazartesi hava durumu tahmini

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde puslu yer yer sisli geçeceği bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Bugün yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji’den 11 Aralık Pazartesi hava durumu tahmini

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Muğla, Denizli, Uşak, Aydın ve Afyonkarahisar çevreleri aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerin puslu yer yer sisli geçeceği bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

Bugün yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji’den 11 Aralık Pazartesi hava durumu tahmini

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralık yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Antalya çevreleri ile Mersin'in batısında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Antalya'nın Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bugün yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji’den 11 Aralık Pazartesi hava durumu tahmini

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge geneli ( Eskişehir haric ) aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde puslu yer yer sisli geçeceği bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

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