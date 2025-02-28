Bugün yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji’den 28 Şubat Cuma hava durumu tahmini

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

KONYA °C, 9°C

Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu

SİVAS °C, 3°C

Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı