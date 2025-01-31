  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Galeri Bugün yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji'nin hava durumu tahmini...

Bugün yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji'nin hava durumu tahmini...

Son dakika haberleri... Bugün (31 Ocak Cuma 2025) hava nasıl olacak? İzmir'de bugün yağmur yağacak mı? soruları merak ediliyor. Meteoroloji'nin son tahminine göre Ege'de havanın Parçalı bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. İşte 31 Ocak Cuma 2025 hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Bugün yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji’nin hava durumu tahmini...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin doğu ilçeleri, Balıkesir'in batı kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

SİS UYARISI: Marmara Bölgesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Bugün yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji’nin hava durumu tahmini...

MARMARA

Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin doğu ilçeleri, Balıkesir'in batı kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, puslu, yer yer sisli

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı

Bugün yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji’nin hava durumu tahmini...

EGE

Parçalı bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

Bugün yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji’nin hava durumu tahmini...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji’nin hava durumu tahmini...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji’nin hava durumu tahmini...

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji’nin hava durumu tahmini...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

ARTVİN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji’nin hava durumu tahmini...

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

KARS °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

VAN °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

Bugün yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji’nin hava durumu tahmini...

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu