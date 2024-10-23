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Bugün yağmur yağacak mı? Meteoroloji son hava durumu tahminini açıkladı

Son dakika haberleri... Bugün (23 Ekim Çarşamba) hava nasıl olacak? İzmir ve Ege'de yağmur yağacak mı? sorularına yanıt aranıyor. Meteoroloji'ye göre, Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. İşte 23 Ekim Çarşamba hava durumu...

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Bugün yağmur yağacak mı? Meteoroloji son hava durumu tahminini açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları (Trabzon hariç) ile Amasya'nın kuzey, Tokat'ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Hakkâri çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 1-3 derece artması beklenmektedir.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Bugün yağmur yağacak mı? Meteoroloji son hava durumu tahminini açıkladı

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün yağmur yağacak mı? Meteoroloji son hava durumu tahminini açıkladı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

Bugün yağmur yağacak mı? Meteoroloji son hava durumu tahminini açıkladı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

Bugün yağmur yağacak mı? Meteoroloji son hava durumu tahminini açıkladı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu