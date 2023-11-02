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Haberler Galeri Bugün yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den 2 Kasım Perşembe hava durumu tahmini

Bugün yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den 2 Kasım Perşembe hava durumu tahmini

Bugün (2 Kasım Perşembe) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar azalacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimleri ve Muğla'nın batı kıyı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 2 Kasım Perşembe hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 2 Kasım 2023 Perşembe 08:56 Güncelleme Tarihi: 2 Kasım 2023 Perşembe 08:59

Bugün yağmur yağacak mı? Meteoroloji’den 2 Kasım Perşembe hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun Kuzey ve Doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ( Artvin hariç), Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güney Doğu Anadolu ( Kilis ve Gaziantep haric ) ile Erzurum ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimleri ve Muğla'nın batı kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yağışlı hava ile birlikte biraz azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimleri ve Muğla'nın batı kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, Ege kıyılarında hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Bugün yağmur yağacak mı? Meteoroloji’den 2 Kasım Perşembe hava durumu tahmini

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BURSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

Bugün yağmur yağacak mı? Meteoroloji’den 2 Kasım Perşembe hava durumu tahmini

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimleri ve Muğla'nın batı kıyı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 18°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Bugün yağmur yağacak mı? Meteoroloji’den 2 Kasım Perşembe hava durumu tahmini

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün yağmur yağacak mı? Meteoroloji’den 2 Kasım Perşembe hava durumu tahmini

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 10°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ 6°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 10°C, 21°C

Parçalı bulutlu

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