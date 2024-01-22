Bugün yağmur yağacak mı? Meteoroloji’den 22 Ocak Pazartesi hava durumu

Bugün (22 Ocak Pazartesi) kar yağacak mı? İzmir'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağmur yağacak? Sıcaklıklar artacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji'nin yaptığı uyarılara göre Ege Bölgesi'nde havanın çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. İşte 22 Ocak Pazartesi hava durumunun ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 09:05