Buldan Yayla Gölü'nün Doğal Sit Alanı ilan edilmesi memnuniyetle karşılandı

"Foto safari"ye katılan kuş gözlemcilerinin uğrak yerleri arasında bulunan, doğal güzelliğinin yanında başta yaban kazları ve ördekleriyle, fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olarak bilinen göl, piknik ve kamp yapmak isteyenlerin de ilgisini çekiyor.

AA