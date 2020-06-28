  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Buldan Yayla Gölü'nün Doğal Sit Alanı ilan edilmesi memnuniyetle karşılandı

Buldan Yayla Gölü'nün Doğal Sit Alanı ilan edilmesi memnuniyetle karşılandı

Denizli'nin Buldan ilçesindeki Yaya Gölü'nün, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Doğal Sit Alanı ilan edilmesi bölge halkını sevindirdi.

Giriş Tarihi: 28 Haziran 2020 Pazar 15:10 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2020 Pazar 15:10
Buldan Yayla Gölü'nün Doğal Sit Alanı ilan edilmesi memnuniyetle karşılandı

Kent merkezine 54 kilometre, ilçeye ise 8 kilometre uzaklıktaki Süleymanlı Yaylası'ndaki göl, 14 Haziran'da "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescillenmişti.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Buldan Yayla Gölü'nün Doğal Sit Alanı ilan edilmesi memnuniyetle karşılandı

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararla potansiyel Doğal Sit Alanı olarak kesin korunacak hassas alanlar arasında gösterilen, 466 dekar alana yayılan Süleymanlı Yaylası'ndaki gölün etrafında 34 farklı türden 200'e yakın kuş bulunuyor.

Buldan Yayla Gölü'nün Doğal Sit Alanı ilan edilmesi memnuniyetle karşılandı

"Foto safari"ye katılan kuş gözlemcilerinin uğrak yerleri arasında bulunan, doğal güzelliğinin yanında başta yaban kazları ve ördekleriyle, fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olarak bilinen göl, piknik ve kamp yapmak isteyenlerin de ilgisini çekiyor.

AA

Buldan Yayla Gölü'nün Doğal Sit Alanı ilan edilmesi memnuniyetle karşılandı
Buldan Yayla Gölü'nün Doğal Sit Alanı ilan edilmesi memnuniyetle karşılandı
Buldan Yayla Gölü'nün Doğal Sit Alanı ilan edilmesi memnuniyetle karşılandı
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Kan grubuna göre beslenme nasıl olur?
Kan grubuna göre beslenme nasıl olur?
  • SON DAKİKA