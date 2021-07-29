Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız yakalandı! Sosyal medyayı salladı

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde arkadaşları ile bir balıkçıda görüntülendi. Ödediği 8 bin 500 liralık hesapla çok konuşulan Ersoy'un makyajsız hali ise görenleri bir hayli şaşırttı. İşte Bülent Ersoy'un görenleri şaşkına çeviren makyajsız görüntüsü...