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Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız yakalandı! Sosyal medyayı salladı
Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız yakalandı! Sosyal medyayı salladı
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde arkadaşları ile bir balıkçıda görüntülendi. Ödediği 8 bin 500 liralık hesapla çok konuşulan Ersoy'un makyajsız hali ise görenleri bir hayli şaşırttı. İşte Bülent Ersoy'un görenleri şaşkına çeviren makyajsız görüntüsü...
Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 12:42
Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 12:42
Sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy şimdilerde Bodrum'da tatilde. Önceki gün ekibiyle birlikte yemek için Torba'da bulunan bir balık restorantına giden Bülent Ersoy mekana girer girmez masayı donattı.
Arkadaşlarıyla sohbet edip yemek yiyen Diva Bülent Ersoy 1 saat kaldığı mekanda 8 bin 500 lira hesap ödedi.
Sıfır makyaj hali ile görüntülenen Bülent Ersoy'un doğal hali sosyal medyanın gündemine oturdu.
Ağır makyajla görmeye alışık olduğumuz Bülent Ersoy'un makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü.