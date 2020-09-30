Buluşma doğumdan sonra! Meryem Uzerli'ye Al Pacino'dan davet

Lara adında bir kızı olan ve ikinci kez anne olmaya hazırlanan başarılı oyuncu Meryem Uzerli'yi Al Pacino Hollywood'a davet etti. İkinci kez anne olmaya hazırlanan Uzerli, buluşmayı doğum sonrasına erteledi.