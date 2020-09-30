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Haberler Galeri Buluşma doğumdan sonra! Meryem Uzerli'ye Al Pacino'dan davet

Buluşma doğumdan sonra! Meryem Uzerli'ye Al Pacino'dan davet

Lara adında bir kızı olan ve ikinci kez anne olmaya hazırlanan başarılı oyuncu Meryem Uzerli'yi Al Pacino Hollywood'a davet etti. İkinci kez anne olmaya hazırlanan Uzerli, buluşmayı doğum sonrasına erteledi.

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 12:06 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 12:09
Buluşma doğumdan sonra! Meryem Uzerli'ye Al Pacino'dan davet

Al Pacino ile sık sık bir araya gelen Meryem Uzerli, Al Pacino'dan yeni bir proje için davet aldı. İkinci kez anne olmaya hazırlanan Uzerli, buluşmayı doğum sonrasına erteledi.

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Buluşma doğumdan sonra! Meryem Uzerli'ye Al Pacino'dan davet

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Uzerli, Hollywood'un dev ismi Al Pacino tarafından yeni bir film projesini konuşmak üzere Los Angeles'a davet edildi.

Buluşma doğumdan sonra! Meryem Uzerli'ye Al Pacino'dan davet

Ancak ikinci çocuğuna hamile olduğunu belirten güzel Uzerli, daveti erteledi. Uzerli, aralık ayında doğum yaptıktan 1 ay sonra Amerika'ya uçacak ve Oscarlı oyuncuyla bir araya gelecek.

Buluşma doğumdan sonra! Meryem Uzerli'ye Al Pacino'dan davet

Daha önce de bir araya gelip yemek yiyen ikili, fırsat buldukça yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuyor.

Buluşma doğumdan sonra! Meryem Uzerli'ye Al Pacino'dan davet

Pacino'dan yine davet alan Meryem Uzerli, usta oyuncunun da içinde olduğu bir proje için görüşme yapacak.

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