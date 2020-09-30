HaberlerGaleriBuluşma doğumdan sonra! Meryem Uzerli'ye Al Pacino'dan davet
Buluşma doğumdan sonra! Meryem Uzerli'ye Al Pacino'dan davet
Lara adında bir kızı olan ve ikinci kez anne olmaya hazırlanan başarılı oyuncu Meryem Uzerli'yi Al Pacino Hollywood'a davet etti. İkinci kez anne olmaya hazırlanan Uzerli, buluşmayı doğum sonrasına erteledi.
Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 12:06Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 12:09
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Al Pacino ile sık sık bir araya gelen Meryem Uzerli, Al Pacino'dan yeni bir proje için davet aldı. İkinci kez anne olmaya hazırlanan Uzerli, buluşmayı doğum sonrasına erteledi.